Bis Donnerstag: Extrem ergiebiger Dauerregen in der Eifel und den angrenzenden Regionen

Bis Donnerstag kommt es in der Eifel und den angrenzenden Regionen zu länger anhaltenden, teils gewittrige Regenfällen mit wechselnder Intensität, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Dabei werden Niederschlagsmengen von 30 bis 70 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit erwartet. Aufsummiert können Niederschlagsmengen von 80 bis 180 und punktuell auch über 200 Liter pro Quadratmeter in 48 Stunden auftreten.



Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, aufgrund von Überschwemmungsgefahr Keller oder Tiefgaragen zu betreten. Infolge des Dauerregens ist zudem mit Hochwasser an Bächen und Flüssen sowie mit Überflutungen von Verkehrswegen zu rechnen. Außerdem können aufgrund der Regenfälle Erdrutsche auftreten.