Biontech für Kinder freigegeben: Arzneimittelbehörde gibt grünes Licht – Wie die Impfungen in Rheinland-Pfalz vorankommen

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Es ist der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 empfohlen wird. „Wir haben Daten, die zeigen, dass die Anwendung bei Kindern sicher ist“, sagte der EMA-Direktor für Impfstrategien, Marco Cavalleri. Die EU-Kommission muss der Erweiterung der Zulassung noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache. In Deutschland hält die kontroverse Debatte über Impfungen für diese Altersgruppe an.