Plus Rheinland-Pfalz Biodiversität im Weinberg: Wo es in Rheinland-Pfalz blüht und kreucht und fleucht Von Cordula Sailer-Röttgers i Heiko Bamberger freut sich über die Blütenpracht in seinem Weinberg. Mit seinem Betrieb in Meddersheim im Kreis Bad Kreuznach gehört er zu den mehr als 30 Modellbetrieben des Projekts Ambito, durch das die Biodiversität in den Weinbergen gestärkt werden soll. Foto: Sascha Ditscher Die bunten Blumen, die zwischen Heiko Bambergers Rebzeilen sprießen, sehen nicht nur hübsch aus – sie sollen auch die Biodiversität fördern. Der Winzer von der Nahe gehört mit seinem Wein- und Sektgut zu den mehr als 30 Modellbetrieben des Projekts Ambito. Über sechs Jahre hinweg werden in dem Projekt geeignete Biodiversitätsmaßnahmen für den Weinberg erforscht. Lesezeit: 8 Minuten

Einmal sprießen Margeriten und Klatschmohn aus dem Boden, die nächste blütenreiche Weinbergsgasse präsentiert sich vor allem in Weiß. Was da so schön blüht? Heiko Bamberger zückt sein Smartphone. Wiesen-Labkraut verrät ihm seine Pflanzenbestimmungs-App. Seit er Teilnehmer am Biodiversitätsprojekt Ambito ist, schaut der Winzer noch genauer hin, was dort alles in ...