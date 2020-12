Rheinland-Pfalz

Im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt oder im Bus: Die Mund-Nasen-Schutzmaske ist seit Montag auch in Rheinland-Pfalz Pflicht. An einigen Orten wurden Fahrgäste von Bus und Bahn deshalb mit Verteilaktionen daran erinnert, etwa in Mainz und Ludwigshafen.