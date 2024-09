Plus Rheinland-Pfalz „Bezug zur Lage in Nahost“: Bei mehreren Schulen in Rheinland-Pfalz gehen anonyme Bombendrohungen ein i Symbolfoto Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa Bundesweit haben Schulen zu Wochenbeginn anonyme Bombendrohungen erhalten – laut Landeskriminalamt auch Schulen in Rheinland-Pfalz. Die Kriminalisten gehen bislang davon aus, dass keine Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Dennoch wird jeder einzelne Sachverhalt geprüft. Was bisher bekannt ist. Lesezeit: 1 Minute

Bei diversen Schulen in Rheinland-Pfalz sind am Montag anonyme Bombendrohungen "mit Bezug zur Lage in Nahost" eingegangen, teilt das Landeskriminalamt (LKA) mit. Zu solchen Drohungen ist es offenbar bundesweit gekommen. "In den aktuellen Fällen ist bislang von keiner Ernsthaftigkeit der Drohungen auszugehen, dennoch wird weiterhin jedem Sachverhalt mit der im ...