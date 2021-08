Mainz

Bekannter ZDF-Journalist: Sport-Chefreporter Wolf-Dieter Poschmann mit 70 Jahren gestorben

Der frühere Leiter der ZDF-Hauptredaktion Sport und Sport-Chefreporter, Wolf-Dieter Poschmann, ist tot. Der 70-Jährige starb am vergangenen Freitag in Mainz nach kurzer, schwerer Krankheit, wie das ZDF am Montag mitteilte.