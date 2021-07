An Bord eines Kreuzfahrtschiffs gibt es alles: Wasserrutschen, Kartbahnen, kulinarische Abenteuer aus der ganzen Welt. Aber nicht immer geht es nur um Weltliches. Es gibt Reedereien, die eine ganz besondere Tradition pflegen: die des Bordpfarrers. Christian Löhr aus Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz) ist nicht nur Priester, sondern auch ein begeisterter Bordpfarrer. So begeistert, dass er ein Buch geschrieben hat und uns im Interview an seinen Erlebnissen teilhaben lässt.