Die Impfkampagne in Deutschland nimmt nicht so recht Fahrt auf. In Rheinland-Pfalz finden in dieser Woche rund 88.000 Impfungen gegen das Coronavirus statt, kommende Woche sollen es wegen der Osterfeiertage aber nur rund 65.000 sein, teilte die Landesregierung am Donnerstag mit. Derweil gibt es Berichte aus Impfzentren über stockende Terminvergaben. Für Hunderte Dosen Astrazeneca seien keine Termine zur Impfung vor Ort vergeben worden, sagte der CDU-Politiker Alexander Licht unserer Zeitung.