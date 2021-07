Rheinland-Pfalz

Bei einer Sondersitzung der Regierung wird klar: Der Wiederaufbau wird Jahre dauern

Es gab ein Zauberwort in der Sondersitzung der Landtagsausschüsse zur Hochwasserkatastrophe. Das Wort heißt „unbürokratisch“. Für komplexe Antrags-, Raumordnungs- oder Planfeststellungsverfahren ist im Katastrophengebiet an der Ahr keine Zeit. Darin waren sich alle Fraktionen einig. Denn der Wiederaufbau des einst malerischen Ahrtals wird ohnehin „sehr, sehr lange dauern“, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der Mainzer Steinhalle erklärte.