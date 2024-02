Plus Rheinland-Pfalz Bauernprotest in Koblenz: Landwirte blockieren Lidl-Zentrallager – und lassen einen Traktor abheben Landwirte blockieren in Koblenz das Zentrallager des Discounters Lidl. Mit der Aktion, die am Sonntagabend begann und bis Montagvormittag andauert, protestieren die Landwirte gegen die Agrarpolitik und die Preispolitik großer Handelsketten. Aufgerufen hat der Verein „Land schafft Verbindung“. Von Anke Mersmann

Es ist ein fast surrealer Moment an diesem späten Sonntagabendabend in der Nähe des Autobahnkreuzes Koblenz: Gegen 23 Uhr hievt ein Autokran einen Deutz-Traktor empor, ein 110 Tonnen schwerer Koloss lässt ein immerhin 6-Tonnen- Schwergewicht am dünnen Stahlseil baumeln. Beifall brandet auf. Um den Kran herum versammelt applaudieren Landwirte, Winzer ...