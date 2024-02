Wenn am Sonntag am Deutschen Eck in der Rhein-Mosel-Stadt massenweise Hüte und Baseballkappen fliegen, hat das wohl nichts mit orkanartigen Böen zu tun, wie wir sie in den vergangenen Tagen erlebt haben, sondern mit verärgerten Landwirten. Sie protestieren am Sonntag am Eck und wollen erneut ein Zeichen dafür setzen, dass ihnen bei der (Agrar-)Politik der Hut hochgeht, wie ein Sprecher erklärt.