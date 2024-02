Von Sonntagabend bis Montagfrüh haben Landwirte das Lidl-Zentrallager in Koblenz blockiert, um gegen die Agrarpolitik sowie Preisdiktate großer Handelsketten zu demonstrieren. Die Initiatoren des Vereins „Land schafft Verbindung“ sind zufrieden. Auch, weil sie mit spektakulären Aktionen für Aufsehen gesorgt haben: Einen an einem Autokran in die Höhe gehievten Traktor sieht man nicht alle Tage.