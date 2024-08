Plus Kröv Bauarbeiten Ursache für Unglück? Betreiber suchten Käufer für eingestürztes Hotel in Kröv Von Bernd Wientjes i Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt die Ortschaft Kröv an der Mosel. Hier ist in der Nacht ein Hotel teilweise eingestürzt. Foto: Thomas Frey/dpa Bei dem eingestürzten Hotel in Kröv handelt es sich um ein 1980 erbautes Gebäude. Es wurde auf ein historisches Weinlokal gebaut. Die Betreiber suchten einen Käufer. Lesezeit: 2 Minuten

„War sehr schön und das Personal freundlich und zuvorkommend. Immer gerne wieder!“ So lautet die Überschrift über die letzte Bewertung des Drei-Sterne-Hotels Reichsschenke in Kröv auf der Online-Buchungs-Plattform booking.com. Verfasst wurde sie am Montag von einer Frau, die dort mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat. Sie lobt in ihrer Bewertung: ...