Rheinland-Pfalz

Gute Nachrichten für die Gastronomen – eigentlich. In Restaurants, Cafés, Biergärten und auf Fahrgastschiffen dürfen von Mittwoch an wieder Menschen bewirtet werden. Allerdings gibt es strikte Auflagen. Und so lohnt sich längst nicht für alle Betriebe eine Öffnung. In der Branche herrschen gemischte Gefühle.