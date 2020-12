Flughafen Hahn

Die angehenden Polizeikommissare mit Migrationshintergrund gehen an der Polizeihochschule auf dem Flughafen Hahn ihre künftigen Aufgaben selbstbewusst und gut vorbereitet an. Das wurde deutlich beim Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) im Tagungszentrum der Hochschule, wo sie im Dialog die persönlichen Erfahrungen von Studenten zum Thema Migrationshintergrund kennenlernten. „Sie müssen sich schon einiges anhören“, sagte Dreyer. Sie sei beruhigt, wie stark und gefestigt die Polizeistudenten in ihrer Persönlichkeit sind, wenn es um die täglichen Anfeindungen, blöde Fragen oder ganz einfach überflüssige Bemerkungen aus Gedankenlosigkeit geht.