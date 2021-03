Der Anruf kommt am späten Nachmittag. So gegen 16.30 Uhr. Michael Fischer erinnert sich genau. Auftrag: Hilfseinsatz Corona. Ziel: Lissabon. Abflug: morgen. Das kommt dann doch etwas spontan. Typisch Bundeswehr. „Das liegt irgendwie in unserer DNA“, sagt Fischer und lacht. Der Stabsfeldwebel zögert dennoch keine Sekunde. „Da brauchte ich nicht groß zu überlegen.“ Auch wenn bei der Lebensgefährtin keine große Begeisterung aufkommt. „Aber sie weiß, wie wichtig mir das ist.“ Berufsrisiko.