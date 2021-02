Auf der Spur der Corona-Mutanten: Wie ein Ingelheimer Unternehmen umfangreich sequenziert

Die Analyse des Coronavirus-Erbguts ist hochkomplex und dauert in der Regel mehrere Tage. Vom positiven Sars-CoV-2-Laborbefund nach einem PCR-Test bis zu den Daten, die an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt werden, vergeht etwa eine Woche. Bis zu 1500 Proben kann das private Labor Bioscientia im rheinhessischen Ingelheim von jetzt an pro Woche auf Mutanten analysieren – dank eines hochmodernen, rund 1,6 Millionen Euro teuren Sequenzierautomaten. Er bestimmt die Reihenfolge der Basen in der Virus-RNA und ermöglicht so Vergleiche.