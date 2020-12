Rheinland-Pfalz

Geht im August das neue Schuljahr los, könnte der Start in mancher Klasse einer Wundertüte gleichen. Niemand weiß, wer drin ist. Denn manche Frage bleibt in Zeiten der Corona-Krise geheimnisvoll. Wie viele Lehrer zählen zur Risikogruppe? Wie viele lassen sich krankschreiben und können ihre Schüler überhaupt direkt in der Schule unterrichten? Antworten fordert der CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, der vom SPD-geführten Bildungsministerium klare Vorgaben erwartet, wann Lehrer Unterricht in Schulen geben und wann sie zu Hause bleiben müssen.