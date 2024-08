Alkoholwerbung auf Facebook und Co.: Das bedeuten die neuen Regeln für Winzer an Rhein, Mosel, Nahe und Ahr

Der Duft des Weines: Werbung für Bier, Wein oder alkoholische Getränke ist in Deutschland nicht verboten. Einzige Einschränkung: Alkoholwerbung darf sich in Rundfunk, im Fernsehen und im Internet nicht an Kinder und Jugendliche richten. Entsprechende Richtlinien gelten auch in sozialen Netzwerken im Internet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/picture-alliance/ dpa/dpaweb