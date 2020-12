Aktueller Corona-Stand: Verliert das Virus an Dynamik?

Berlin/Mainz

Seit vergangenem Freitag, 20. März, hat sich die Zuwachsrate der Covid-19-Erkrankungen in Deutschland fast halbiert. Lag sie vorher bei 27 Prozent, betrug sie gestern 14 Prozent. Zu diesen Ergebnissen sind Wirtschaftswissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Universität Regensburg gekommen. Den Grund für den Rückgang sehen die Forscher in den umfangreichen Maßnahmen von Bund und Ländern zur Reduzierung sozialer Kontakte: „Auch eine Zuwachsrate von 14 Prozent ist ein Grund zur Sorge. Aber die Eindämmungsmaßnahmen haben offenbar den Fortgang der Corona-Pandemie bereits deutlich verlangsamt, und es ist möglich, dass wir in den kommenden Tagen weitere Auswirkungen sehen werden“, sagt der Volkswirtschaftler Prof. Dr. Klaus Wälde (Universität Mainz).