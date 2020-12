Rheinland-Pfalz

Ärztepräsident Klaus Reinhardt empfiehlt Pragmatismus bei der Maskenpflicht – vor allem auch an Schulen. In Nordrhein-Westfalen müssen Jugendliche an weiterführenden Schulen den Gesichtsschutz auch im Unterricht tragen, in Rheinland-Pfalz ist das nicht vorgeschrieben. Das Interview im Wortlaut.