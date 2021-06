Acht Jahre Forschungsarbeiten im Alten Dom zu Mainz: Schicht für Schicht kamen Sensationen ans Licht

Die Geschichte der Wiederentdeckung des Alten Doms zu Mainz begann mit einer Fußbodenheizung, acht Jahre später ist der Mainzer Dekan Andreas Klodt beim gleichen Thema wieder angekommen: „Wir würden die Kirche gern mal beheizen“, seufzt Klodt, und muss unwillkürlich schmunzeln – schließlich war es eine Fußbodenheizung, die der evangelischen Johanniskirche in Mainz das wohl ungewöhnlichste Problem einer Kirche in Deutschland einbrockte: Weil die Gemeinde in dem unscheinbaren Kirchenbau im Schatten des großen Mainzer Doms eine Heizung einbauen wollte, riss man den Fußboden auf – der Rest ist Geschichte.