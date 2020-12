Rheinland-Pfalz

Für 165 000 Schüler in Rheinland-Pfalz kehrt ein wenig Normalität zurück. Ab Anfang Mai sollen sie zurück auf die Schulbank – allerdings in einem rollierenden System. Sie werden eine Woche unterrichtet, bekommen Aufgaben für die kommende Woche mit nach Hause. 70 Prozent aller Schüler weiterführender Schulen – und damit das Gros – werden weiterhin per Fernunterricht betreut. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) betonte deshalb: „Die Zeit jetzt bis zu den Sommerferien wird keine Schulzeit sein, wie sie vor Corona war.“ Fragen und Antworten zum langsamen Neustart im Bildungsbereich: