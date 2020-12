Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Menschen mit einem Schutz über Mund und Nase dürfte in Rheinland-Pfalz am heutigen Montag sprunghaft nach oben schnellen. Denn ab sofort müssen die Menschen in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens eine Maske, einen Schal oder ein anderes Stoffstück tragen. Doch was genau ist zu beachten und wer ist von der Pflicht ausgenommen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rundum die Maskenpflicht.