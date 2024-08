Plus Region Ab Dienstag soll der ICE-Verkehr wieder rollen – auch in Montabaur und Limburg Von Andreas Egenolf i Wo am Freitagmittag noch Bauzüge unterwegs waren, sollen ab Dienstag wieder ICE-Züge auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main fahren. Foto: Andreas Egenolf Seit dem 16. Juli heißt es: Stillstand auf der ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main. Wo sonst Tag für Tag bis zu 120 ICE mit bis zu 300 km/h über die Schienen im Fernverkehr fahren, wird seitdem gebaut. Doch damit soll in der kommenden Woche Schluss sein. Lesezeit: 2 Minuten

Wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, liegen die Arbeiten an der 2002 offiziell in Betrieb genommenen Strecke im Zeitplan. „Wir gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass die Strecke am Dienstagfrüh am 13. August zu Betriebsbeginn wieder voll befahrbar ist“, erklärte die Sprecherin auf Anfrage am Freitag. Damit hält die ...