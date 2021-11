Es knallen keine Sektkorken, als der Landtag am historischen Gründungsort – im Koblenzer Theater – seinen 75. Geburtstag begeht. Denn in der Pandemie verbietet sich ein Empfang, auch bei 2Gplus. So prostet nur die Festrednerin, die mehrfach ausgezeichnete ZDF-Journalistin Dunja Hayali, dem Publikum mit einem Glas Wasser zu: „Auf die Verfassung und die Demokratie.“