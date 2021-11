Rheinland-Pfalz setzt mit Blick auf steigende Corona-Neuinfektionen auf die sogenannten Booster-, also Auffrischungsimpfungen. Die soll es aber nicht in den Landesimpfzentren, die bis Ende September geschlossen wurden, geben. Sie bleiben zu, wie der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) mitteilte. Was die Landesregierung stattdessen plant – Fragen und Antworten: