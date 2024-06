Plus Rheinland-Pfalz 30 Grad und mehr: Bei rheinland-pfälzischer Aktion kann man sich jetzt Anti-Hitze-Tipps zufächern i Endlich sollen auch in Rheinland-Pfalz die Temperaturen mal auf sommerliche 30 Grad steigen. Doch worüber sich viele freuen, kann für manche auch zur gesundheitlichen Belastung werden. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa Mit den Temperaturen steigt auch die Gesundheitsgefahr – unter der Hitze leiden nicht nur Ältere, sondern auch Schwangere, Kleinkinder und alle, die im Freien arbeiten. Elf Tipps zum Umgang mit extremen Temperaturen sind in Rheinland-Pfalz jetzt auf einem besonderen Informationsmedium nachzulesen: einem Fächer. Was steckt dahinter? Lesezeit: 2 Minuten

Endlich Sommer! So reagieren die meisten Menschen auf die aktuellen Wettervorhersagen für Rheinland-Pfalz - spätestens am Mittwoch dürfte die 30-Grad-Grenze zumindest örtlich gebrochen werden. Doch es wird auch schwül - und nicht zuletzt das macht vielen zu schaffen. Vorsorge kann helfen - Tipps gibt es dafür jetzt in besonderer Form: ...