An diesem Samstag beginnt in Lille in Nordfrankreich das wichtigste Radrennen der Welt, die Tour de France. Bereits einen Tag zuvor, am Freitag, 4. Juli, startet in Landau ein Rad-Event, das auf seine Weise ebenfalls für viel Gesprächsstoff sorgen wird: die Vor-Tour der Hoffnung. In Frankreich kämpfen die Profis um Etappensiege und Wertungstrikots. In der Pfalz geht es um etwas anderes: um Spendengelder für krebskranke und hilfsbedürftige Kinder.

Im vergangenen Jahr war Simmern im Hunsrück die Gastgeberstadt für den Vor-Tour-Tross – dort begannen und endeten die drei Etappen, in deren Verlauf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immense Spendensummen einsammelten. Diese Rolle übernimmt in diesem Jahr also Landau: Von Freitag bis Sonntag rollt das engagierte Peloton auf drei anspruchsvollen Etappen durch die malerische Landschaft der Südpfalz. An 18 Stopp-Orten werden Spenden gesammelt, mitunter finden dort richtige Feste statt.

i Das Peloton der guten Tat - und der fröhlichen Gesichter: die Vor-Tour der Hoffnung 2024 unterwegs an der Mosel. Jetzt geht es in die Südpfalz. Peter Schmitz. Vor-Tour der Hoffnung e. V.

Für Besucherinnen und Besucher gibt es also einiges zu erleben. Denn die Vor-Tour ist längst zu einer großen Bürgerbewegung geworden. Etliche Vereine und Institutionen beteiligen sich an der Organisation und den Spendensammlungen. Auf die rheinland-pfälzische Vor-Tour folgt dann die eigentliche „Tour der Hoffnung“, die in diesem Jahr rund um Gießen stattfindet.

Zuvor aber machen sich circa 130 Radler in Landau auf den Weg. „Mit dabei sind zahlreiche Prominente aus den Bereichen Sport, Politik, Medizin, Showbusiness und Wirtschaft, die sich Jahr für Jahr bei der Vor-Tour der Hoffnung in den Dienst der guten Sache stellen“, teilen die Veranstalter um die Vorsitzenden Bernhard Sommer und Hans-Josef Bracht mit. Botschafterin ist unter anderem Biathlon-Olympiasiegerin Petra Behle aus Biebertal. Die spektakulären Fallschirmabsprünge von Ex-Reckweltmeister Eberhard Gienger dürfen bei keiner Vor-Tour fehlen.

„Unser musikalischer Botschafter ist Oliver Mager“, heißt es weiter. Und: Das von Chris Bennett eigens für die Tour komponierte Lied „Für alle Kinder dieser Welt“ wird von Hans-Hermann Walkenbach zusammen mit Kita-Kindern gesungen. Ein wichtiger Botschafter in der Pfalz ist Ex-Schiedsrichter Markus Merk. Auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) unterstützt die Vor-Tour und schwingt sich am Samstag selbst aufs Rennrad.

Jeder gesammelte Euro kommt an: „Wir Hoffnungsradler finanzieren uns komplett aus privaten Mitteln, zahlen alles selbst, wenn wir drei Tage unterwegs sind. Es gibt keinen einzigen Euro, den wir für Verwaltungsaufwendungen investieren müssen. Unsere Spenden gehen an insgesamt rund 50 Institutionen in Rheinland-Pfalz“, berichtet Bernhard Sommer.

Der Vereinsvorsitzende hat derweil einen Wunsch für die Zukunft: „Wir suchen junge Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich uns anschließen und sich für unsere gute Sache einsetzen. Also Menschen, die gern Rennrad fahren und gleichzeitig etwas Gutes tun möchten. Die sind herzlich willkommen bei uns.“

Weitere Infos unter www.vortour-der-hoffnung.de