Die Kultusministerkonferenz hat zu Beginn der letzten Märzwoche beschlossen, dass vor dem Ukraine-Krieg geflüchtete Kinder und Jugendliche schnell deutsche Schulen besuchen sollen. Teilweise sind an den Bildungseinrichtungen auch schon ukrainische Schülerinnen und Schüler angekommen, die große Welle bleibt allerdings (noch) aus. Derzeit sind in Rheinland-Pfalz 2495 Kinder und Jugendliche an Schulen angemeldet. Wie geht es für sie weiter?