Rheinland-Pfalz

Das Land will vor und nach den Sommerferien rund 1500 Kinder und Lehrer in 35 Schulen im Land auf das neue Coronavirus testen. „Wir wollen sehen, wie sich das Infektionsgeschehen in den Schulen entwickelt“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz. Die Tests seien selbstverständlich freiwillig, das Ziel sei es zu erforschen, ob sich durch die Sommerferien und die Reisetätigkeit etwas am Infektionsgeschehen ändert.