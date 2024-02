Plus Rheinland-Pfalz 12 Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz sollen reaktiviert werden: Scheitern Pläne an fehlenden Haushaltsmitteln? Neue Bahnstrecken braucht das Land – so zumindest sieht es Mobilitätsministerin Katrin Eder. Die Grüne will eine Prioritätenliste aufstellen lassen. Zwölf Projekte sollen insgesamt drauf stehen, die Hälfte davon im nördlichen Rheinland-Pfalz. Um welche Strecken geht es? Und wie stehen die Chancen? Wir haben uns die Details angeschaut. Von Hans-Peter Günther, Ira Schaible

Im Hunsrück werden neue Schienen verlegt - die Bahn arbeitet an der Wiederherstellung der Hunsrückquerbahn zwischen Langenlonsheim und Büchenbeuren. Ist das der Startschuss für die Reaktivierung der stillgelegten und in Teilen zugewucherten Strecke? Das ist, auch wenn im Hunsrück durchaus Fakten geschaffen werden, offen. Denn welche Bahnstrecken in Rheinland-Pfalz in ...