Es sind so einige gewichtige Gedanken, die an diesem nasskalten Freitagnachmittag durch die Firmenzentrale von 1&1 in Montabaur wehen: Industriepolitik, modernste Technik, unternehmerischer Mut, Zusammenhalt der freiheitlichen Industriestaaten, keine Subventionen – und überhaupt: endlich mal eine ziemlich große Erfolgsstory. Hat man ja aktuell nicht so oft in Deutschland.