Rheinland-Pfalz

Das warme und sonnige Frühlingswetter vor allem am Samstag hat trotz Corona-Pandemie und Kontaktverbot viele Menschen entlang des Rheins ins Freie gelockt. „Samstag war extrem viel los in der Innenstadt, am Rheinufer und in den Grünanlagen“, berichtete der Sprecher der Mainzer Polizei, Rinaldo Roberto, am Montag. Zum „allergrößten Teil“ hätten sich die Menschen dabei an die Abstands- und Gruppenregeln gehalten. Doch das war nicht immer so: Die Stadt Mainz musste mehrere private „Corona-Partys“ auflösen. In Eltville sperrte die Stadt sogar die Parkplätze am Rheinufer für Ausflügler.