Benedict Kloeckner: Zum Schicksalskonzert geht’s heim nach Koblenz

Benedict Kloeckner wurde 1989 in Neuwied geboren und wuchs bei Koblenz auf. Er ist einer der weltweit gefragten Cellisten der jungen Generation und tritt im Rahmen des Internationalen Musikfestival Koblenz am 24. August bei einem Sinfoniekonzert in der Rhein-Mosel-Halle auf. Foto: Marco Borggreve