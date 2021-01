Polch

Weit schweifen die Blicke über das Maifeld, treffen auf markante Kegelberge am Horizont und hoch in den Himmel aufragende Kirchtürme. Am Parkplatz des Polcher Schützenhauses beginnen wir die aussichtsreiche Rundwanderung auf dem Traumpfädchen. Über einen befestigten, leicht ansteigenden Wirtschaftsweg geht es durch ein kurzes Waldstück ostwärts. Bald öffnen sich vor uns erste Felder. Der Polcher Ortsteil Kaan rückt ins Blickfeld.