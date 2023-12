Am Parkplatz an der K 97 starten wir mitten im Wald die Entdeckertour auf dem Traumschleifchen „Spitzer Stein“. Vorbei an der Bushaltestelle folgen wir einem Forstweg in den winterlichen Wald, der sich im frostig-nordischen Flair zeigt. An einem Querweg setzen wir bereits zur Eroberung des Spitzen Steins an. Wir erklimmen die Kuppe und stehen nach 360 Metern an den ersten Felsen und einem niedrig gemauerten Turm.