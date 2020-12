Langscheid

In der vorderen Eifel und an der Mosel sind es die kurzen Traumpfädchen, die zum Premiumspazierwandern locken. Im Welterbetal am oberen Mittelrhein, an der Nahe und in der Pfalz sind jetzt zehn neue smarte Traumrunden hinzugekommen. Besonders eindrucksvoll ist eine Tour über den „Pfalzblick“. Herrliche Weitblicke, lauschige Gehölz- und Waldpassagen, grandiose Rastplätze – und immer wieder trutzige Burgen im Blickfeld zeichnen den etwa sechs Kilometer kurzen Rundkurs aus.