Von den Parkplätzen am Rheinufer gelangen wir zum historischen Zentrum von Bacharach. Über einen Fußweg laufen wir zum Malerwinkel, wo wir nahe dem Münzbach auf den ersten Wegweiser der Stahlbergschleife treffen. Gemeinsam mit dem RheinBurgenWeg erklimmen wir die ersten Höhenmeter. Per Treppenpfad gelangen wir vorbei an der Wernerkapelle zur Burg Stahleck, von wo aus wir das Rheintal erstmals aus der Vogelperspektive bewundern können.