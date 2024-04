Plus Ürzig

Wandertipp: Königliche Aussichten zwischen Ürzig und Traben-Trarbach

i Leuchtende Mosel bei Traben-Trarbach: Am Etappenziel bietet die Grevenburg ein wunderbares Fotomotiv. Foto: ideemedia/Andreas Pacek

Wir starten die Tour nach Traben-Trarbach am Ortsrand von Ürzig, wo der Zuweg aus dem unteren Ortsteil auf den Moselsteig trifft. Unser Pfad verläuft im Wald parallel zur K 62, die wir auf Höhe des Parkplatzes Leizenberg queren. Bereits nach 1,5 Kilometern stehen wir an der Burgberghütte, die zur ersten Pause an der Hangkante einlädt.