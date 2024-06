Plus Ripsdorf Wandertipp: Im Wacholderduft durch die Toskana der Eifel i Rund um das Naturschutzgebiet Lampertstal verströmen Wacholder mediterranen Duft. Foto: ideemedia/Todt Duftende Wacholderheiden verströmen mediterranes Flair, im Lampertstal verschwindet wundersam ein Bach und traumhafte Aussichten locken zu einem Picknick: In der Toskana der Eifel lernen wir neue Facetten des Rheinischen Schiefergebirges kennen. Wer die Tour besonders entspannt angehen möchte, kann sie in zwei Runden aufteilen. Lesezeit: 2 Minuten

Wir beginnen die Runde am Wanderparkplatz in Ripsdorf. Am Ortsrand erreichen wir die ersten Wiesen und nach 700 Metern den Tripelpunkt der Rundtour. Wir biegen auf einen nur anfangs befestigten Feldweg ab, der uns sehr aussichtsreich und nur noch wenig ansteigend durch die offene Flur zu einem kleinen Waldstück führt. ...