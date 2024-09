Plus Neuwied

Wandertipp: Eine fürstliche Runde zwischen Wiedbachtal und Kastanienallee

i Romantisch: Wandern auf mit Blick auf das Neuwieder Becken. Foto: ideemedia/Schöllkopf

Was in der Eifel die Traumpfade sind links und rechts von Rheinsteig und Rheinburgenweg die Premiumrundwege der Rheinschleifen. Auch der Fürstenweg hoch über Neuwied führt auf einem Teilstück über die Trasse des Rheinsteigs und bietet an spätsommerlichen Tagen herrliche Aussichten über das Neuwieder Becken. Am Parkplatz des Waldfestgeländes (alternativ: Wanderparkplatz Am Schloss Monrepos) beginnen wir die Tour auf dem Fürstenweg.