Schön, aber sportlich: Die Cochemer Ritterrunde verlangt gute Kondition, lässt sich aber auch zweiteilen. So kann man die Zeitreise ins Mittelalter an der Ruine Winneburg und der Reichsburg auch an zwei Osterfeiertagen gemütlicher auskosten. Traumhafte Aussichten laden zum Verweilen ein, und urige Felsenpfade bieten Wanderglück pur.