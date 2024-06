Plus Mayen

Wandertipp: Auf dem Förstersteig zu Natur und Kultur im Nettetal

i Schloss Bürresheim ist einen Abstecher wert. Foto: ideemedia/Projektbüro Traumpfade/Klaus-Peter Kappest

Die Traumpfade und die kürzeren Traumpfädchen am Rhein, an der Mosel und in der Eifel mit inzwischen 41 Rundwanderwegen sind eine Erfolgsgeschichte. Der häufig weniger frequentierte Förstersteig lockt Naturliebhaber an wärmeren Sommertagen mit gesunder Waldluft und traumhaften Weitsichten.