Plus Trier

TopTipp: Zeitreise entschlüsselt den Treverer Code in Trier

Von Heidrun Braun

i Die Kaiserthermen in Trier wurden im Mittelalter als Steinbruch genutzt. Foto: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus

Eine Reise in die Vergangenheit, in der die Bilder aus uralter Zeit Realität werden, wünscht sich so mancher Gast, der beim Bummel durch die älteste Stadt Deutschlands an jeder Ecke auf antike Gebäude und ihre bewegte Geschichte trifft. Wie mag es hier zu Zeiten der alten Römer genau ausgesehen haben und wie kleideten sich die Bürger der Stadt? Dieser Wunsch ist nun erfüllbar.