Plus Annweiler Toptipp: Wanderung für Kinder auf dem Trifels-Erlebnisweg zur Reichsburg Von Heidrun Braun Die Kinder Clara und Johann sind Geschwister und leben im Mittelalter. Sie sind die Hauptakteure auf dem 3,6 Kilometer langen Trifels-Erlebnisweg, der an der Touristinformation in Annweiler beginnt und die hoch über der Stauferstadt thronende Reichsburg Trifels zum Ziel hat. Um mit den beiden in Kontakt zu treten und sie als gut informierte Gästeführer zu buchen, bedarf es der SÜW-Erlebnis-App. Lesezeit: 3 Minuten

Dank Augmented Reality tauchen die beiden per Scan an besonders interessanten Plätzen auf und haben eine Menge aus ihrem Leben in längst vergangenen Zeiten zu erzählen. „Der Trifels-Erlebnisweg ist inhaltlich und sprachlich so konzipiert, dass der Aufstieg zur Burg auch Kindern Spaß macht. Unterwegs gibt es Picknickplätze und Spielgeräte, wie ...