Plus Trier Toptipp: Schauspielführung im römischen Stadttor ist Publikumsliebling Die antike Weltstadt an der Mosel war als römische Metropole und Kaiserresidenz mächtig, aber auch revolutionär und zu allen Zeiten immer der genussvollen Seite des Lebens zugetan. Damals wie heute ist das Stadttor „Porta Nigra“ der Eingang in die lebendige Altstadt. Sind die beiden Torbögen durchschritten, ist man mittendrin im Trubel, der vor allem eines ist: international.

Die unterschiedlichsten Sprachen dringen ans Ohr: schwedisch, englisch, holländisch und chinesisch. Viele kommen von weit her wegen Karl Marx, der in Trier geboren wurde und 17 Jahre lang direkt neben der Porta Nigra wohnte. Nur ein paar Schritte weiter schaut er in Bronze gegossen vom Sockel des Denkmals, das die ...