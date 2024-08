Plus Nierstein Toptipp: Nierstein lädt am Wochenende zum Weinfest an den Rhein ein i Winzer Stefan Raddeck – Von seinem Weingut auf dem Paterberg blickt man auf Nierstein, den Rhein und den Roten Hang. Foto: Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus Die Tradition des Weinbaus wird in Rheinhessen seit Hunderten von Jahren von Generation zu Generation weitergegeben und ist eng mit der Landwirtschaft verbunden. Auf den für die Region typischen Hügeln reift der Wein und im Tal werden die Äcker bestellt. Lesezeit: 3 Minuten

So nutzen die Rheinhessen beide Vorteile der Landschaft: die samtigen und gut für den Ackerbau geeigneten Böden im Tal und die mit Felsen durchsetzten Kuppen der Hügel als idealen Platz für den Weinbau. In der größten Weinanbaugemeinde am Rhein sind 900 Hektar mit Reben bestockt, die von 40 Weingütern in ...