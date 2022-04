Der besondere Reiz des Moselsteigs liegt zu einem guten Teil darin, dass der Wanderweg zwischen Perl und Koblenz immer wieder den Fluss überquert. So ändert sich nicht nur die Perspektive, man verpasst auch kaum eine spektakuläre Aussicht, eine Moselburg oder einen besonderen Weinort. Auch in Löf an der Untermosel wechselt der Moselsteig die Uferseite.