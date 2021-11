Im Dezember geht das von der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Rheinland-Pfalz (GDKE) im Jahr 2020 ausgerufene und auf 2021 verlängerte „Kaiserjahr“ zu Ende. Ausgangspunkt der Betrachtung des Machtzentrums am Rhein ist die Krönung Karls des Großen in Aachen, wo er im Jahr 800 als erster westeuropäischer Herrscher die Kaiserwürde erhielt.